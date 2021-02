Sei alunni positivi al Covid-19, chiusa una classe dell’istituto François d’Assise-Nicolas Barré di Monaco

Principato di Monaco. Una classe del liceo dell’istituto François d’Assise-Nicolas Barré del Principato di Monaco è stata chiusa dopo che sei alunni sono risultati positivi al Covid-19.

Gli studenti resteranno a casa fino a venerdì 19 febbraio incluso e in questo periodo potranno usufruire della didattica a distanza.

I genitori degli alunni interessati sono stati informati dalla direzione dell’istituto scolastico e sono stati invitati a monitorare l’insorgere di possibili sintomi correlati al virus nei propri figli.

I compagni di classe degli studenti positivi, in quanto considerati contatti diretti, saranno sottoposti a tampone molecolare per verificare che non siano stati contagiati.