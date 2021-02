Scomparsa di Davide Lano, il ricordo di Arci Imperia

Imperia. L’Arci di Imperia piange la prematura scomparsa di Davide Lano, storico militante ed esponente dell’associazionismo di sinistra imperiese.

«Davide fu tra i fondatori dello storico circolo Arci Diavolo Rosso e segretario provinciale dell’Arci negli anni novanta, periodo in cui promosse progetti di solidarietà e pacifiste per le popolazioni coinvolte nella guerra della ex Jugoslavia. Più di recente è stato protagonista e militante nelle iniziative a sostegno e difesa dei diritti dei migranti e attivissimo nella rete Imperia Solidale. Chi ha avuto l’occasione e la fortuna di conoscerlo ha potuto apprezzare la sua straordinaria generosità e gentilezza che portava nel suo impegno sociale come nei rapporti umani.

La sua scomparsa priva il mondo associativo imperiese di uno dei suoi più apprezzati esponenti. L’Arci si unisce al dolore dei suoi familiari e dei tanti che gli hanno voluto bene» – dice il direttivo di Arci Imperia.