Santo Stefano al Mare, un incontro per rilanciare il complesso sportivo di regione Colombera

Santo Stefano al Mare. Si è svolto lunedì scorso presso il campo sportivo un incontro che ha visto la partecipazione, oltre che dei Sindaci della località sede dell’impianto Marcello Pallini e di Riva Ligure Giorgio Giuffra, del Presidente LND Liguria Giulio Ivaldi. Oggetto del rendez-vous: il rilancio del complesso di regione Colombera.

Il Sindaco sanstevese ha illustrato i lavori di sistemazione in corso e quelli che saranno effettuati nei prossimi mesi per rendere la struttura più fruibile e più sicura. Il Sindaco rivese , che è anche componente del Comitato Regionale LND, complimentandosi con il collega per il considerevole investimento, ha rimarcato l’importanza anche sociale degli interventi in atto, nell’ottica di concedere appena possibile nuovi spazi riqualificati alle giovani generazioni. Entrambi i Sindaci, anche a nome delle rispettive Amministrazioni, hanno manifestato la volontà di voler lavorare insieme, con la consapevolezza che sia necessario farsi trovare pronti non appena l’emergenza sanitaria sarà superata.

“Il calcio – commentano Pallini e Giuffra – svolge un ruolo fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione ed uno straordinario catalizzatore di valori universali positivi. Il calcio – proseguono – è un veicolo di inclusione, partecipazione ed aggregazione, nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione. I nostri giovani già abbondantemente provati dalle conseguenze sociali della pandemia – concludono – meritano tutto il nostro impegno e la nostra attenzione per avere più spazi consoni a disposizione al momento della ripartenza. L’obiettivo è quello di proporre un’offerta seria ed innovativa, partendo dalle realtà positive presenti nei nostri Comuni.”. Soddisfatto dell’incontro il Presidente Giulio Ivaldi, il quale ha garantito la massima collaborazione dell’istituzione da lui rappresentata.