Santo Stefano al Mare, due giornate dedicate alla vaccinazione dei residenti over 80

Santo Stefano al Mare. Dal 12 febbraio la Asl1 ha avviato il “Silver Vaccine Day” ovvero la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 per tutti gli ultra-ottantenni (nati prima del 1941, compreso). Per la cittadinanza di Santo Stefano al mare sono stati riservati i pomeriggi del 2 e del 9 marzo (dalle 15 alle 20), presso la nuova stazione ferroviaria del comune di Taggia.

L’amministrazione di Santo Stefano al Mare informa che, chi non avesse ancora prenotato la propria vaccinazione e avesse desiderio di riservala nelle giornate suddette, potrà rivolgersi: per il giorno 2 marzo presso la farmacia “Santo Stefano al mare” di Nuvoloni Alessandro; per il giorno 9 marzo presso il comune di Santo Stefano al Mare (sala consiliare, 1° piano).

Per la prenotazione è necessario fornire: nome, cognome, codice fiscale, numero tessera sanitaria e numero di cellulare. Chi avesse difficoltà per le giornate del 2 e 9 marzo, permangono attivi i normali canali di prenotazioni previsti dall’Asl1 e che l’amministrazione riporta per comodità dei cittadini:

– prenotovaccino.regione.liguria.it. Attraverso pc, tablet o smartphone sarà possibile prenotare a partire dalle 23 del 15 febbraio collegandosi al sito. La parte informatica è attrezzata per gestire fino a 3mila richieste in simultanea e le relative code per quelle successive, con informativa agli utenti sui minuti di attesa.

– Numero verde 800 938818. Sarà possibile prenotare attraverso il call center dalle 6 del 16 febbraio. Saranno operativi fino a 120 operatori in contemporanea. Il 16 e il 17 febbraio il call center sarà dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni: non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni non urgenti

– Sportelli CUP di Asl1.