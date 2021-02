Santo Stefano al Mare 4.0, l’amministrazione comunale lavora alla creazione e promozione di un brand

Santo Stefano al Mare. L’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha effettuato un’analisi strategica di marketing per la creazione e la promozione di un brand Santo Stefano al Mare 4.0.

«Partire da un’analisi strategica di marketing è fondamentale in un momento storico particolare come quello che stiamo attraversando – afferma il consigliere Matteo Tini – . Comprendere com’è mutato il mercato del turismo a causa della pandemia in atto e le nuove esigenze del target di riferimento è fondamentale per poter pianificare una strategia di marketing efficace, in grado di valorizzare il nostro borgo e creare un volano economico positivo.

Dall’analisi è scaturito, che nonostante il periodo sia oggettivamente difficile, Santo Stefano al Mare ha delle caratteristiche che lo rendono competitivo ed attrattivo nel mercato turistico, il nostro compito, quindi, sarà quello di promuoverle per farle conoscere al target di riferimento, che grazie allo studio effettuato è stato delineato in modo dettagliato, ed utilizzare i canali giusti per raggiungerlo.

Una volta definito il brand, infatti, si utilizzeranno più canali per promozione, in particolare saranno utilizzati canali digitali. Abbiamo ritenuto importante iniziare il nostro operato utilizzando strumenti professionali, per iniziare la nostra attività nel modo più corretto possibile. E’ un periodo difficile, in cui le nostre attività economiche stanno vivendo grandi difficoltà, l’amministrazione comunale si è attivata per essere al fianco ed aiutarle a superare la crisi che stiamo vivendo».