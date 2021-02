Sanremo, via Duca d’Aosta diventa off limits per i mezzi pesanti

Sanremo. Cambia in maniera permanente la viabilità in via Duca d’Aosta. La strada che dalla Statale Aurelia, in zona Capo Verde, conduce alla frazione collinare del Poggio, è stata negli scorsi anni soggetta a diversi smottamenti e frane, con in ultimo il sinistro di due settimane fa che, proprio nei pressi del bivio dall’arteria principale, aveva causato anche una fuga di gas. La via rappresenta l’ultima salita della corsa ciclistica Milano-Sanremo, la “Classicissima di Primavera”.

Dopo che la circolazione, ieri, era stata riaperta, arriva un’ordinanza di Palazzo Bellevue che stabilisce “ai fini di tutelare l’incolumità pubblica ed i manufatti stradali” di vietare il transito ai veicoli superiori alle 3.5 tonnellate di peso, in sostanza qualsiasi mezzo a quattro ruote che non sia possibile guidare con la patente “B”. Esclusi i mezzi della Riviera Trasporti, a patto che non superino a pieno carico i 60 quintali. Vigerà poi divieto di sosta e fermata ambo i lati; l’obbligo di dare precedenza ai veicoli circolanti su Via Grossi Bianchi; quello di di dare precedenza ai veicoli circolanti sulla Via Aurelia.