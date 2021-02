Sanremo, tra abbattimenti e nuove piantumazioni va avanti l’opera di conservazione del patrimonio arboreo comunale

Sanremo. Continua l’opera di integrazione e sostituzione del patrimonio arboreo comunale. Di grande pregio ma datato con piante oramai vecchie ed a rischio crollo, il verde comunale matuziano è da qualche mese oggetto di particolari attenzioni da parte del settore Giardini di Palazzo Bellevue.

Coordinati dall’assessore Mauro Menozzi, agronomi e giardinieri stanno via via analizzando, abbattendo quando è il caso e sostituendo un discreto numeri di alberi. Il prossimo, in ordine cronologico, ad essere tagliato sarà un “Pino di Aleppo” che cresce sulla circonvallazione di Bussana. Le verifiche visive e strumentali (Vta) dicono che rischia di cadere, classificandolo nella “Classe D”. Al suo posto verranno piantumati due nuovi esemplari. Recentemente erano stati abbattuti due alberi simili, situati a bordo della rotonda di Valle Armea. Anche questi verranno sostituiti. Stessa sorte che è toccata ad alcune magnolie, araucarie e alberi di Giuda che sorgevano nella frazione di Bussana.

Nella lista degli alberi da sostituire ci sono anche alcuni cipressi che si trovano nel cimitero monumentale della Foce. Contestualmente agli abbattimenti proseguono anche potature e piantumazioni, come nel caso di piante di essenze del lungomare Calvino e di tre palme “whashingtonia” di corso Mombello. Si tratta di alberi rimossi nei mesi scorsi (nella foto) in via di sostituzione con altrettanti esemplari già cresciuti fino all’altezza di circa tre metri e mezzo.