Sanremo, Torneo “open” di singolare maschile: al via le semifinali

Sanremo. Si disputano domani mattina, domenica 21 febbraio, a partire dalle 10, sui campi del Tennis Sanremo di corso Matuzia, le semifinali del torneo “open” di singolare maschile iniziato ( con tabelloni intermedi) l’11 febbraio con un totale di 114 “racchette” agli ordini del G.A. Guido Bonfiglio, dell’assistente Aldo Pizzio e del signor Massimo.

Molto alto il livello del torneo purtroppo disputato in assenza di pubblico per l’obbligo di giocare “a porte chiuse” nelle regioni arancioni, come da ultimo Dpcm. Si tratta della prima competizione che vede schierati in campo gli atleti della “Sanremo Tennis Team” la nuova Accademia di Tennis nata all’interno del circolo di Sanremo che ha in Gianluca Mager la punta di diamante, seguito da un folto stuolo di giovani aspiranti al professionismo: Campo Antonio, Paz Juan Pablo, Tinelli Matteo, De Sanctis Matteo, Vivaldi Filippo, Novali Edoardo, Araktcheev Dimitri, Imperiale Nicholas, seguiti dallo staff già impegnato nella tappa cagliaritana di Coppa Davis, tra cui: Civarolo Matteo, Conti Massimiliano, Petrone Alessandro, Confalonieri Valentine, Tosi Matteo, Orengo Fabio, Bisato Marco con i preparatori atletici: Diego Silva, Filippo Ferraris, Banaudi Marco e Negri Pietro.

Sono due gli argentini impegnati in campo in semifinale: Juan Pablo Paz (class.2.2), portacolori del Tennis Sanremo, che se la vedrà con Luca Tommasetto (class.2.1) del TC Nuova Casale; l’altro argentino è J. Bautista Otegui ( class.2.3 e alto m.1,92) della Stampa Sporting Torino (ritratto, a destra nella foto di Eduardo Raneri, con la testa di serie n° 1 Federico Maccari class.2.1 del TC Piazzano (No) superata al 3° set) che affronterà il giocatore Antonio Campo ( class.2.2) del TC Palermo ( già protagonista di tornei open a Sanremo).

La finale del torneo è fissata per le 15 di domenica, seguirà la premiazione dei protagonisti da parte del presidente del Circolo Riccardo Civarolo e dello “staff” organizzativo.