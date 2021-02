Sanremo. Secondo giorno di prove blindate all’Ariston. Il direttore artistico Amadeus alle 10 in punto si è presentato alla soglia di uno degli ingressi secondari del teatro per iniziare la sua giornata lavorativa. Paparazzato dall’obiettivo di Luca Simoncelli, il direttore artistico della kermesse, circondato dai suoi più stretti collaboratori, si è lasciato andare a un semplice e puntuale “tutto bene”, prima di prendere la strada dei camerini. Nella breve passeggiata che lo ha separato dalla sua stanza all’Hotel Globo all’Ariston, il conduttore più noto di Rai1 ha salutato i passanti che lo hanno visto spuntare all’improvviso in via Matteotti. Uno scambio di saluti è avvenuto anche con il patron Walter Vacchino che lo ha atteso alla porta d’ingresso. Fotografato a pochi passi anche il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo.

Tra i volti più noti dei big in gara, oggi sono attesi sul palco Fedez e Francesca Michielin, Max Gazzè e Noemi. Ieri a Sanremo erano già arrivati Bugo, Irama e Ermal Meta. Quest’anno le prove sono iniziate con una settimana di anticipo rispetto al solito, necessaria per coordinare l’arrivo degli artisti e evitare assembramenti.

Anche se selfie e autografi sono “vietati” da protocollo, per le vie che circondano l’Ariston si avvistano i primi capannelli di ragazzine speranzose di salutare i propri idoli della musica. In piazza Borea, invece, continuano costanti i tamponi ai tecnici e addetti ai lavori, con lunghe code che si formano dalle prime ore della mattina. In teatro nessuno è ammesso senza tampone negativo.