Sanremo. Nuova sanzione per Alessio Graglia, il titolare del ristorante pizzeria “Via Veneto”. La multa gli è stata elevata perché, lunedì sera scorso, aveva dato da mangiare ad una decina di persone dopo l’orario delle 18.

Il commerciante si era giustificato con le forze dell’ordine, intervenute con una dozzina di agenti tra polizia e municipale, sostenendo che stava effettuando servizio mensa. Questa tipologia di lavoro è infatti consentita dal Dpcm e domenica scorsa l’attività aveva servito la squadra di calcio del Casale, prima del match al Comunale contro la Sanremese.

Foto 2 di 2



Ma questa volta sembra che la documentazione prodotta da Graglia non sia stata sufficiente ad evitargli la multa, da 400 euro. Non sarebbero stati forniti tutti i carteggi che dimostrino che chi era a mangiare quella sera effettivamente sia un dipendente della ditta contraente il servizio. Non sarebbe stata rispettata neanche la distanza regolamentare tra i tavolini.

Il ristoratore era già stato sanzionato il quindici gennaio scorso quando, unico in provincia di Imperia, aveva servito la cena a diversi clienti, dopo le 18, aderendo all’iniziativa #ioapro. Graglia fa anche parte del Movimento Imprese Italiane.