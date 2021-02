Sanremo, project di iniziativa pubblica per l’eliporto di Capo Verde

Sanremo. Collegare via aria la Città dei Fiori alle principali località francesi e del nord Italia. E’ questo l’ultimo degli ambiziosi progetti messo in cantiere dall’amministrazione del sindaco Alberto Biancheri che da mesi è al lavoro con tutta la giunta e il segretario generale Tommaso La Mendola, per mettere a punto i dettagli di un progetto di finanza di iniziativa pubblica (sarà il Comune a stabilire cosa e come il privato potrà agire) per il potenziamento dell’eliporto di Capo Verde, oggi base di atterraggio esclusiva per l’elisoccorso dei vigili del fuoco e del 118.

Stando ai dettagli trapelati, Palazzo Bellevue vuole creare un eliporto aperto anche ai privati da affidare in gestione a soggetti qualificati. Un servizio su cui sta lavorando anche Portosole. Ecco allora tornare al centro dell’attenzione Capo Verde che grazie a una partnership con aziende specializzate nel trasporto aereo potrebbe trasformarsi nel prossimo futuro in un eliporto vero e proprio, con tanto di dogana e di torre di controllo che coordini i voli privati con le urgenze dell’elisoccorso. Un progetto che strizza l’occhio a quel turismo qualificato che la Città dei Fiori sta cercando di attrarre, forte dei suoi asset strategici: il casinò, gli alberghi di lusso, le manifestazioni di richiamo nazionale come il Festival, per dirne solo alcuni. Per Sanremo, poi, l’eliporto rappresenterebbe un ritorno e non una novità assoluta: negli anni passati, infatti, molti si ricorderanno della pista di atterraggio realizzata nei pressi dell’attuale pista d’atletica. Lì, si racconta, era solito atterrare e decollare il figlio del famoso conduttore di Striscia Ezio Greggio che per alcuni anni ha fatto spola da Monaco a Sanremo per allenarsi con la Sanremese sui campi di Pian di Poma.

Uno sguardo, quello dell’amministrazione Biancheri, che si volge principalmente proprio a Monaco e alla vicina Nizza. Se il Principato sarà presto collegato alla città di Ventimiglia attraverso una “navetta” che farà scalo fra i rispettivi porti, anche Sanremo punta ad avere un suo contatto diretto con Monte Carlo, dove, da Fontvielle, partono circa 50 voli giornalieri delle compagnie Heli Air Monaco e Monacair verso la Costa Azzurra, la Corsica e l’Italia.

Gli approfondimenti con tutti i soggetti istituzionali da coinvolgere sono già iniziati. Il bando per l’affidamento della gestione pluriennale potrebbe vedere la luce entro la fine del 2021.