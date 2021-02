Sanremo. Il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori ha ospitato la 1ª Prova del Campionato Regionale individuale Silver di Ginnastica Artistica Femminile LA, LB3 ed LC 3 e il Campionato Regionale Gold e Silver di Trampolino Elastico.

Il clima freddo della giornata e il ‘fresco’ all’interno della palestra sono state scaldate dall’entusiasmo dei 130 ginnasti iscritti alle gare, i loro tecnici, giudici e dirigenti delle 10 società che finalmente possono sperare in una ‘tardiva’ ma comunque tanto attesa ripresa delle competizioni, anche se rimane l’inspiegabile divieto ai nostri tesserati sotto gli otto anni di allenarsi se non all’aperto.

La complicata organizzazione della giornata di gare è stata curata dal Comitato Regionale FGI Liguria in collaborazione con l’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. Le palestre del Polo con i loro ampi spazi si sono confermate adatte all’organizzazione di eventi sportivi nel rispetto delle norme legate all’emergenza sanitaria che ci perseguita ormai da un anno.

Riguardo i risultati, molte le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori salite sul podio, nei livelli LB e LC (LA non aveva loro iscritte). Nell’LB Allieve 4ª classificata Camilla Guastamacchia e 5ª Marisol Ascari. Allieve 4 argento per Giorgia Giovannini, 4ª Carolina Sanchez e 6ª Martina Sannazzaro. Nella categoria Junior 2 oro per Valentina Romano e bronzo per Linda Coppola nelle Junior 1, infine, nelle Junior 3 bronzo per Aurora Colonna.

Per il livello superiore, LC le Junior 1 hanno occupato tutti i gradini del podio con, nell’ordine, Rebecca Amoretti, Elena Stella e Noemi Ay con Sara Papirio 4ª e Alessia Saccoccia 5ª. Nelle Junior 2 oro per Alice Pegoraro, argento per Elisa Arnaldi e 4ª Enkela Dalani. Infine nelle Senior 2 oro per Beatrice Filippi, bronzo per Sara Anfossi e 4ª Sofia Marini.

Per il Trampolino Elastico, spettacolare disciplina olimpica, nel livello Gold vince nella categoria Junior Alessia Saccoccia che venerdì prossimo sarà a Prato convocata ai collegiali nazionali FGI di TE. Nel Silver allieve vittoria di Matilde Sappia, con argento per Di Michele Roberta, bronzo per Cecilia Carlo e 4ª Azzurra Diurno. Nelle Junior prima class. Elisa Voci e seconda Alice Dosio. Sempre in questa sezione si è svolta una prova addestrativa per le nuove leve che si stanno avvicinando a questa disciplina, denominata Gymflowers. A tale proposta hanno aderito Sofia Perotti, Vittorio Bertoni, Yan Ribaltosky, Andrea Gazzano, Viola Prevosto, Anita Sablone e Samuele Calvano, tutti tesserati per la Riviera.

Soddisfatti di questo primo impegno dell’anno il direttore sportivo Alice Frascarelli e i tecnici delle due sezioni Marzia Riccardi, Elisa Addiego, Giulia Bellone, Damiano Giunta, Angelica Stella e Sonia Di Marcoberardino in giuria GAF e Nicla Londri in giuria TE.

Domenica prossima al Palasport di Imperia, saranno ben 11 le ginnaste che rappresenteranno la Ginnastica Riviera dei Fiori in pedana per la ritmica nei livelli LD e LE individuali. Le difficoltà certo non mancano, ma la

passione e la competenza dei nostri tecnici unita all’entusiasmo dei nostri ginnasti e la fiducia dei

loro genitori, anche dei giovanissimi che per ora stanno all’aperto , danno la ‘forza’ per ‘resistere’

in attesa di tempi migliori.