Sanremo, muro pericolante in via Vallarino. Proteste da due anni ma nessuno si è mosso

Sanremo. Due anni di lamentele, proteste e infine raccomandate al Comune finite nel dimenticatoio. In via Vallarino è sempre più alta l’attenzione dei residenti per lo stato di forte danneggiamento di un muro di sostegno, di una proprietà privata, che lambisce buona parte del passaggio pedonale pubblico utilizzato quotidianamente da tanti alunni provenienti da monte e diretti verso le scuole Nobel.

Stando alle ultime rassicurazioni fornite dell’ufficio Lavori Pubblici sullo scadere del 2020, sembrava imminente un intervento coordinato con il condominio Stella Marina, proprietario del terreno su cui sorge il muro di contenimento. Nonostante Palazzo Bellevue si fosse detto pronto a intervenire con un’ordinanza contingibile e urgente per imporre l’opera, vista la pericolosità della situazione, accerta anche da un ingegnere incaricato, ad oggi il muro aspetta ancora che qualcuno lo metta in sicurezza, incombendo sia sugli adulti che sui più piccoli passanti.