Sanremo, la Pigna sogna di cambiare: le proposte delle associazioni per il bando da 15 milioni di euro

Sanremo. La presidente dell’associazione “Pigna Mon Amour” Chicca Dedali ospite dei nostri studi parla dello storico quartiere della Città dei fiori, del bando per la sua riqualificazione, della storia e, soprattutto, delle sue prospettive.

«La Pigna è un quartiere che adesso si presenta piuttosto spoglio di funzioni anche se le attività messe in cantiere negli ultimi anni sono tante. Esempio di innovazione potrebbe essere quello del dare vita definitivamente, in maniera stabile, all’ex Oratorio di Santa Brigida facendolo diventare il teatro pubblico di Sanremo con un cartellone di spettacoli che possa ravvivare tutta l’area circostante con la creazione di locali frequentati dagli spettatori e non solo. Altri esempi possono essere quelli di piccole attività di quartiere come la drogheria che non esiste più, quindi abbiamo pensato anche alla realizzazione di piccoli punti vendita che potrebbero essere gestite in maniera innovativa da cooperative sociali. Abbiamo pensato anche a un lavatoio contemporaneo, un locale con lavatrici e asciugatrici a disposizione di chi ha case non dotate di tutti i comfort e per i frequentatori delle seconde case, oppure anche un forno comune come ci racconta la tradizione», spiega la Dedali.

Per quanto riguarda il bando le domande dei privati devono essere presentate entro il 26 febbraio.