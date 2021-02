Sanremo, i carabinieri restituiscono alla diocesi una pala d’altare rubata trent’anni fa in chiesa

Sanremo. Verrà riconsegnata domani, al vescovo Antonio Suetta, la pala d’altare raffigurante la Nascita della Madonna: operaappartenente alla diocesi di Ventimiglia e Sanremo rubata, trent’anni fa, al santuario della Madonna delle ciliegie di Ormea, in provincia di Cuneo, ma di proprietà della diocesi ventimigliese.

A ritrovarla e recuperarla, prima che venisse venduta all’estero, sono stati i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Torino.

«L’opera è stata rubata a Ormea, nel santuario che era stato donato all’allora seminario vescovile di Bordighera, oggi di Sanremo, che laggiù è anche proprietario di una struttura estiva», dichiara il Suetta.

La pala sarà presentata, in forma privata, domattina alle 11, in una cerimonia che si terrà in diocesi alla presenza, tra gli altri, del vescovo e del colonnello Andrea Mommo, comandante provinciale dell’Arma. Su dove verrà posizionata la pala d’altare c’è ancora incertezza. «Non ne abbiamo ancora idea – dice Suetta – Certamente non possiamo ricollocarla nel santuario, finché non sarà messo in sicurezza e neppure nella residenza estiva del seminario, che in inverno resta chiusa».