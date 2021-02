Sanremo. Un ventenne è stato investito stasera sulle strisce in via Galileo Galilei all’altezza della rotonda per l’Aurelia bis da una Ford Focus guidata da un 30nne.

Il ragazzo rimasto ferito è stato soccorso dall’equipaggio del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo da un equipaggio di Sanremo Soccorso.