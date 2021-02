Sanremo. Massiccio controllo delle forze dell’ordine nel ristorante “Via Veneto Pizzeria e Osteria Ligure” in viale Giardini Vittorio Veneto a Sanremo, che in serata è rimasto aperto con una decina di commensali all’interno. All’arrivo di polizia di Stato e agenti della polmunicipale, il ristoratore ha dichiarato di essere in regola in quanto “mensa”.

Tra i chiarimenti e le deroghe al Dpcm del 14 gennaio scorso, infatti, una nota del ministero dell’Interno spiega che i ristoranti possono restare aperti come servizio di mensa aziendale, servendo al tavolo (sempre nel rispetto del distanziamento) i dipendenti delle aziende circostanti aperte, sia in zona gialle che anche arancione o rossa. La concessione è prevista solamente per il servizio di mensa aziendale.

La polizia ha acquisito la documentazione fornita per controllare che le regole siano state rispettate.