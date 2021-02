Sanremo, diverbio tra adolescenti finisce in zuffa

Sanremo. Un diverbio, tra ragazzi, finisce in una zuffa. Almeno due adolescenti, di cui uno sembra essere di origini sudamericane, verso le 18.30, si sono affrontati a pugni ed a prese di lotta vicino alla fortezza di Santa Tecla, di fronte allo spiazzo di Pian di Nave.

Alla base dello scontro ci sarebbero, come spesso accade in questi casi, futili motivi. Molti gli spettatori coetanei che hanno assistito, per la verità senza intervenire più di tanto, alla “disfida”. Sembra che comunque nessuno si sia fatto realmente male. La situazione di tensione è terminata all’arrivo di una pattuglia della polizia locale. I ragazzi si sono dispersi ed alcuni dei presenti sono stati identificati.