Sanremo. Intervento della Polizia intorno alle 18 in via Corradi a Sanremo, per una lite scoppiata tra un uomo, che alcuni testimoni hanno indicato come slavo, e un commerciante.

Stando a quanto dichiarato da chi ha assistito alla scena, lo straniero, alterato dal consumo di alcol, ha dapprima litigato con il personale di un bar, sferrando anche un pugno a un cameriere (poi accompagnato in ospedale) e, in un secondo momento, si è recato all’interno di una gioielleria compro-oro poco lontana dal locale.

Una volta all’interno, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza finché il titolare del negozio, così raccontano alcuni testimoni, non lo ha colpito su un braccio con un martello.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 insieme alle forze dell’ordine. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non è escluso che lo “slavo” abbia tentato di rubare dei soldi al gioielliere, anche se poi avrebbe dichiarato che gli era creditore.