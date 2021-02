Sanremo, dalla Francia in hotel per svaligiare le camere degli ospiti: tre ladri arrestati dai carabinieri

Sanremo. Avevano approfittato dell’assenza, in camera, di un ospite per entrare nella sua stanza e rubare capi di vestiario e oggetti per 4mila euro di valore: tre cittadini francesi, che soggiornavano nello stesso hotel della loro vittima, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. E’ successo domenica scorsa, San Valentino, a Sanremo.

Il fermo dei tre francesi è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i ladri. La preziosa refurtiva, invece, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.