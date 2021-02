Sanremo, blitz al ristorante trasformato in mensa «Sono in regola con il Dpcm»

Sanremo. Sembra sereno Alessio Graglia, il titolare del ristorante pizzeria “Vittorio Veneto”. Ieri sera il locale che sorge negli omonimi giardini è stato oggetto di controlli da parte di polizia e municipale, in campo con una dozzina di agenti. Motivo: all’interno dell’attività, già sanzionata il mese scorso perché operativa con avventori oltre le 18, erano presenti una decina di clienti per la cena.

Ma Graglia sostiene di aver utilizzato una regola del nuovo Dpcm, che permette ad alberghi e ristoranti di funzionare come mense aziendali, senza dover sottostare alle disposizioni anti-covid che normalmente si applicano a quegli esercizi. Una nuova multa però, comporterebbe quasi sicuramente la chiusura del locale per almeno due settimane.

«La mia attività ha utilizzato un’autorizzazione che dà il nuovo Dpcm e che permette di attivare una mensa aziendale sia a mezzogiorno che alla sera – spiega il commerciante – E’ una cosa a mio avviso totalmente legittima. E’ un servizio che un ristorante può dare. Non è aperto al pubblico ma i dipendenti di un’azienda possono venire a mangiare. In provincia ci sono altri locali che adottano questo servizio. Mi ha stupito questo clamore mediatico, perché è una cosa abbastanza normale che sta succedendo in tanti posti in Italia».