Sanremo, avevano stupefacente a fini di spaccio: la polizia arresta due giovani

Sanremo. Nel pomeriggio di ieri gli operatori della sezione investigativa, a conclusione di una mirata attività di indagine, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (marjuana) due sanremesi di 21 e 19 anni, già conosciuti come attivi nel mondo di piccolo spaccio.

Nonostante il coprifuoco ed i limiti imposti dalla diffusione del coronavirus, da alcune settimane gli uomini della polizia giudiziaria sanremese avevano notato un sensibile incremento della diffusione di alcune droghe leggere: in particolare, anche grazie ad alcuni mirati sequestri effettuati a carico di alcuni giovani consumatori, si era notato un aumento della presenza di marjuana nel territorio intemelio.

Servizi di appostamento, inoltre, avevano evidenziato un ruolo centrale svolto da alcuni giovani sanremesi che si mostravano molto attivi nell’effettuare “consegne” e mostravano altresì un tenore di vita non consono con la loro giovane età. Nel corso di uno di questi servizi, i due arrestati sono stati notati a Sanremo a bordo di un taxi e sono stati seguiti fino ad un parcheggio del centro ove accedevano portando con sé alcuni grossi involucri, appena acquistati ad un vicino supermercato. Al momento di entrare all’interno di un box auto, sono stati bloccati e trovati in possesso di un trolley da viaggio con all’interno più di 2 kg di marjuana mentre nei loro borsoni è stato rinvenuto tutto il necessario per il confezionamento (contenitori, barattoli in vetro, sacchetti di plastica, bilancino, ecc.), facendo ritenere verosimile che si fossero recati in quel luogo per confezionare ed impacchettare i quantitativi di marjuana necessari alle loro successive attività di spaccio. Tra il materiale ritrovato all’interno del garage vi era inoltre una pistola a gas di libera detenzione ma del tutto simile ad un’arma vera con i relativi pallini in metallo.

I due sono stati quindi tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che, all’esito del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari. I servizi di contrasto alla detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento al coinvolgimento dei giovani consumatori, continueranno nei prossimi giorni con mirate attività di controllo del territorio, ad ulteriore testimonianza dell’incessante impegno del personale della sezione investigativa del Commissariato.

Le operazioni portate a termine dimostrano una volta di più che la spesso citata chiusura della sezione distaccata della squadra mobile di Sanremo non solo non ha determinato un abbassamento della guardia, ma ha conferito rinnovato impulso investigativo, grazie all’impiego dello stesso personale all’interno della squadra di P.G. del commissariato.