Sanremo, Asl invia avvisi per esame prevenzione tumori al colon ma mancano le provette

Sanremo. «Passi la prossima settimana». E’ quanto molti over 65, ai quali l’Asl 1 aveva inviato l’avviso per effettuare l’esame “hemoccult” per la prevenzione dei tumori al colon, si sono sentiti rispondere stamani quando si sono recati, come richiesto dall’avviso stesso, al Palasalute di corso Garibaldi a Sanremo.

Nei giorni scorsi, infatti, l’azienda sanitaria locale ha iniziato circa 5mila lettere invitando i cittadini a sottoporsi all’esame. Il problema, però, è la mancanza di provette per effettuare la prestazione.

«Ci scusiamo per il disservizio ma vorremmo precisare che Asl1 si è subito attivata per ridurre al minimo il disagio per l’utenza – si legge in una nota -. E’ bene precisare che ci sono stati dei ritardi indipendenti dalla nostra volontà, per quanto riguarda la consegna delle provette. Da domani infatti, per le analisi del sangue occulto, saranno disponibili le provette».