Sanremo, arrivano le cartoline dedicate al 71° Festival della Canzone Italiana

Sanremo. Saranno 150 le cartoline dedicate alla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. E’ l’iniziativa dell’assessore al turismo Giuseppe Faraldi rivolta a tutti gli appassionati della kermesse e della filatelia.

Da martedì 23 febbraio sarà possibile ritirare le cartoline all’Urp (info: 0184/580421) e all’Infopoint di corso Garibaldi (info: 0184/580500) in orario di ufficio e sino ad esaurimento scorte. Le cartoline potranno poi essere portate all’ufficio postale centrale di via Roma per ricevere l’annullo filatelico previsto venerdì 5 marzo (dalle 15 alle 18).

«Anche quest’anno, nonostante le ben note difficoltà del periodo – commenta l’assessore Faraldi – abbiamo voluto mantenere quest’iniziativa che rappresenta un appuntamento atteso dai collezionisti e dagli appassionati del Festival e della filatelia. Ringraziamo il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane per la sempre proficua collaborazione».