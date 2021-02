Sanremo, altra grana sulla strada per Bussana Vecchia. Dissesto in un tornante

Sanremo. Altra grana sulla strada per Bussana Vecchia. All’altezza del secondo tornante prima del borgo, procedendo in direzione nord, sembra essere in corso uno smottamento del terreno che avrebbe provocato il cedimento del muro perimetrale su cui poggia il guardrail. Le immagini (vedi video) sono inequivocabili e mostrano più fratture nel blocco di cemento che si è inclinato di conseguenza, rimanendo in bilico sullo strapiombo.

Ai primi di gennaio una voragine provocata dalla frana di un muro si era aperta a valle, all’altezza del civico 34, nei pressi della ditta Masselli. Per alcuni giorni, prima che il Comune procedesse alla messa in sicurezza del tratto, il borgo degli artisti fu raggiungibile solo attraverso via Armea.