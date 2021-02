Sanremo, alle elementari di San Giacomo due classi in quarantena

Sanremo. Una maestra e un alunno positivi al coronarivus hanno fatto scattare da ieri la quarantena per due classi delle elementari in frazione San Giacomo.

Con la ripresa delle lezioni in presenza sono tornati ad essere quotidiani e costanti i contagi riscontrati nelle scuole di tutta la provincia di Imperia. Nella Città dei Fiori, tuttavia, non si è ancora verificata la chiusura di alcun plesso a causa del Covid, come contrariamente è accaduto ieri a Imperia.