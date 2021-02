Sanremo, accordo con il Kebabis. Sgombera l’ultima attività del solettone

Sanremo. Si trasferirà all’angolo di via Marsaglia nei locali dell’ex negozio di calzature Sarah il ristorante Kebabis Grill di piazza Colombo. Ultima delle attività sul solettone rimaste aperte (se non si conta il Profumo del Mosto che si trova nella parte a monte), il kebabis ha raggiunto un accordo con il Comune al culmine di uno scontro andato avanti a colpi di carte bollate per il mantenimento della concessione da parte dei gestori.

Il trasferimento avverrà agli inizi di marzo, compatibilmente con l’andamento dei lavori del nuovo ristorante. Secondo quanto promesso a Palazzo Bellevue, qualora piazza Colombo avesse ospitato nuovamente il palco in piazza durante il Festival, i gestori avrebbero traslocato prima del tempo.

Ora che anche l’ultima attività della parte a mare è prossima a “togliere il disturbo”, il Comune potrebbe procedere prossimamente all’abbattimento dell’intera struttura che ospitava gli spazi commerciali, così come da programma. Oppure rimandare l’intervento a quando sarà effettuato quello più corposo previsto di concerto con la Regione e che dovrebbe aprire la strada a una riqualificazione più ampia dell’area che interessa anche l’autostazione dei bus.