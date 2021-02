Sanremo 2021, Cts approva il protocollo di sicurezza della Rai. Biancheri: «Passo avanti fondamentale»

Sanremo. «Apprendo da fonti di stampa del via libera del Comitato tecnico scientifico ai protocolli sanitari per il 71° Festival di Sanremo. É una notizia molto importante perché rappresenta un passo in avanti fondamentale».

Con queste parole Alberto Biancheri, sindaco della Città dei Fiori, commenta l’approvazione del protocollo di sicurezza presentato dalla Rai che andrà a regolare la vita di conduttori, artisti, ospiti, autori e tecnici all’interno del teatro Ariston nei giorni della kermesse canora, in programma dal 2 al 6 marzo.

«Non ho ancora ricevuto la documentazione e quindi non posso esprimere valutazioni sulle misure previste – prosegue il primo cittadino sanremese – . Nei prossimi giorni mi confronterò con la Prefettura e tutti i soggetti coinvolti per un’analisi complessiva», ha concluso Biancheri.