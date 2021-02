San Valentino, le coppie non pagano al museo civico di Diano Marina

Diano Marina. Con la riapertura al pubblico del Museo Civico del Lucus Bormani del Golfo Dianese riprendono le iniziative per far conoscere il ricco patrimonio archeologico, mineralogico e storico del percorso espositivo. Per tutta la giornata di oggi, venerdì 12 febbraio, e martedì 16 febbraio le coppie potranno visitare gratuitamente il museo, riscoprendo così la storia millenaria del Golfo Dianese e i personaggi che l’hanno vissuta da protagonisti.

Osservando le disposizioni di sicurezza e attraverso lo scaglionamento degli ingressi, sarà possibile immergersi nelle sale espositive. Per i visitatori stranieri sono disponibili per ogni sala schede in inglese, francese e tedesco che vengono regolarmente sanificate dopo ogni utilizzo.

Per informazioni e prenotazioni: Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM). Orario Biblioteca: martedì 9-14; giovedì 12-17. Tel. 0183.496542. Orario Museo: martedì e giovedì 9-12 / 15-17, mercoledì e venerdì 9.30-13.30. Tel. 0183.497621