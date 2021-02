Rivieracqua, servizio idrico integrato: i numeri utili per segnalare guasti nell’Imperiese

Imperia. A seguito del recentissimo trasferimento del Servizio Idrico Integrato da parte di Amat alla società Rivieracqua, si comunicano i nuovi riferimenti per le comunicazioni per guasti e per le informazioni alla clientela.

Per quanto attiene le comunicazioni inerenti guasti o problematiche di natura tecnica su impianti e reti del SII, si segnala che, come riportato sul sito internet aziendale, il numero verde di riferimento attivo 24/24 è 800.410.344. Tutte le segnalazioni di carattere d’urgenza devono essere trasmesse al numero verde.

Relativamente a eventuali segnalazioni tecniche per interventi programmabili che gli uffici dei Comuni in indirizzo intendano inviare, si potrà fare riferimento direttamente alla mail aziendale: info@rivieracqua.it o all’indirizzo PEC: rivieracqua_scpa@legalmail.it.