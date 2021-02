Riviera Trasporti aderisce allo sciopero nazionale, l’8 febbraio autobus fermi per quattro ore nell’Imperiese

Imperia. Si comunica che le segreterie regionali autoferrotranvieri Filt Cgil—Fit Cisl -Uil Trasporti —Falsa Cisal hanno aderito sciopero nazionale di 4 ore per il giorno 8 febbraio 2021 proclamato dalle segreterie nazionali di Filt Cgil —Fit Cisl -Uil Trasporti —Falsa Cisal — Ugl Fna per le seguenti motivazioni: «in merito all‘interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da oltre tre anni, e dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla 1. n. 146/90 e ss.mm.ii, le scriventi segreterie regionali ben consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese, ma altrettanto convinti che proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell’incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente provata dall’inizio di questa terribile pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali, sono ad indicare di seguito le modalità di svolgimento dello sciopero a cui potranno aderire tutte le lavoratrici e i lavoratori del TPL a sostegno della vertenza nazionale».

Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

– Personale viaggiante:

• dalle 11 alle 15

– Impianti Fissi

• le ultime 2 ore del turno mattinale

le prime 2 ore del turno pomeridiano (presidi assicurati)

Saranno interessate tutte le linee gestite della società. Saranno garantiti i servizi scolastici prima delle 11.