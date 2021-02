Ristoranti aperti la sera in zona gialla, Toti: «Cts favorevole» ma il Comitato frena: «Nessun via libera»

Genova.«Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: è arrivato finalmente il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico e speriamo che si possa partire al più presto». É quanto ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ma ora il Cts frena le parole del governatore, affermando di non aver dato alcun via libera.

«Non c’è alcun via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del Cts del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso. Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio», precisa il Cts.

«Lo avevamo chiesto più volte in Conferenza delle Regioni e siamo soddisfatti del risultato raggiunto – aveva dichiarato Toti nelle scorse ore – . La difficile situazione economica che stanno vivendo le nostre attività è stata anche oggetto dell’incontro con il Presidente incaricato Draghi, che ha ben compreso l’importanza di andare incontro ai lavoratori in difficoltà. Auspichiamo quindi che arrivi subito il via libera anche da parte del Governo perché permettere alle nostre attività di lavorare in sicurezza deve essere, insieme alla lotta al virus, una priorità assoluta per il Paese».

Brutte notizie dunque per i ristoranti che dovranno ancora attendere.