Ristoranti aperti a San Valentino, multe per gestori e clienti: locali chiusi cinque giorni

Sanremo. Sono 49 i clienti sanzionati dalle forze dell’ordine per essersi fermati a pranzo nei due ristoranti aperti a Sanremo domenica scorsa quando, visto l’ingresso della Liguria in area arancione, è stata violata l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che prevede l’apertura dei locali solo per asporto o consegne a domicilio. Ai due gestori dei locali è stata imposta anche una chiusura di cinque giorni.

Per quanto riguarda i ristoranti rimasti aperti a Ventimiglia, invece, i sei locali sono stati successivamente identificati e raggiunti dalla sanzione amministrativa prevista dall’art 4 DL19/20. I relativi atti sono stati trasmessi, per competenza, alla locale Prefettura per la valutazione della chiusura.

A Imperia non si sono registrate aperture.