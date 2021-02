Recovery, Rixi (Lega): «Pd-M5s in panne senza visione su infrastrutture, serve cambiamento immediato»

Genova. «Mentre la maggioranza è in panne, la Lega è al lavoro con tutte le categorie per trovare le soluzioni contro una crisi provocata in parte dalla pandemia e per buona parte dalle scelte scellerate del governo Pd-M5s. Dall’efficientamento energetico alla digitalizzazione fino all’economia del mare manca una visione strategica del Paese sul Recovery Plan, che deve essere modificato.

Pd e M5s hanno lasciato fuori, per mera scelta ideologica, opere e categorie che rappresentano una fetta importante dell’economia. Ad esempio non c’è traccia di interventi per il sistema aeroportuale nel Pnrr, un comparto che rappresenta il 3% del Pil e sostiene quasi un milione di persone. Il piano Pd-M5s da presentare a Bruxelles fa acqua da tutte le parti, ma siamo ancora in tempo per apportare le modifiche che la Lega chiede da tempo. Opere strategiche e immediatamente cantierabili, interventi prioritari da realizzare istituzionalizzando lo straordinario ‘Modello Genova’. Una visione economica e infrastrutturale della Lega con proposte per la crescita e lo sviluppo della nazione». Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture della Lega.