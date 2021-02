Prosegue sui campi del Tennis Sanremo il Torneo “open” di singolare maschile

Sanremo. Prosegue sui campi del Tennis Sanremo di corso Matuzia il 1° Torneo “open” di singolare maschile del periodo di Carnevale, iniziato l’11 febbraio con le gare di qualificazione. Si concluderà domenica 21 febbraio.

Totale dei partecipanti: 114 “racchette” di quarta, terza e seconda categoria sistemati in 3 tabelloni dal G.A. Guido Bonfiglio assistito nella direzione da Massimo. Nel tabellone finale, con 37 giocatori in attesa dei qualificati, i favori del pronostico vanno alle teste di serie n° 1 Federico Maccari (class.2.1); n° 2 Luca Tomasetto ( 2.1); n° 3 Juan Pablo Paz ( 2.2); n° 4 Antonio Campo ( 2.2); n° 5 Alessandro Ceppellini ( 2.2); n° 6 Alessandro Pecci (2.2). Ingresso libero per gli appassionati e non.

Nella foto di E. Raneri sono ritratti due protagonisti alla conclusione di un combattuto match del 2° tabellone intermedio di martedì 16 febbraio: a sinistra Elvin Aldrovic, montenegrino mancino class.3.4 in forza al TC

Imperia, e i spalle Tommaso Lippolis ( class. 3.1 del Park Tennis Genova), con vittoria di quest’ultimo con il punteggio 6-1 6-4.

Per informazioni sugli orari di gioco nei prossimi giorni tel. (0184)661776.