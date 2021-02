Prevista neve, chiusa al transito la strada statale 21 “del Colle della Maddalena”

Cuneo. A partire dalle 22 di oggi, martedì 9 febbraio, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento tecnico è stato adottato sulla base del bollettino valanghe n. 28/2021 di Arpa Piemonte e delle previsioni meteo avverse che riportano, per le prossime ore, accumuli significativi di neve al suolo sui settori alpini, compreso il Piemonte meridionale.

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.