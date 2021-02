Pontedassio. Un giovane è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto alto circa due metri. Era intorno l’ora di pranzo e lo sventurato stava batacchiando le olive in una campagna di Villa Viani.

Nell’urto contro il suolo il contadino, un 25enne peruviano, ha riportato una sospetta lesione nella zona dorsale. E’ rimasto sempre vigile ma la dinamica del ferimento ha fatto optare la centrale 118 di Bussana a Sanremo per l’intervento, oltre che dell’automedica e dell’ambulanza della locale Croce Rossa, anche dell‘elicottero Grifo di stanza ad Albenga.

Dopo le prime cure d’emergenza sul posto, il giovane, è stato accompagnato al vicino campo sportivo dove ad attenderlo c’era il velivolo. Di lì il paziente è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo di media gravità. Non versa in pericolo di vita.