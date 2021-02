Pietrabruna, esce di strada e vola giù in un dirupo. Grave in elicottero al Santa Corona

Pietrabruna. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) il 58enne che verso le 12 è precipitato in un dirupo di quasi 10 metri. Stava percorrendo, a bordo di un mezzo a due ruote, la strada che proviene da San Lorenzo al Mare quando, per cause da accertare, è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata.

Ha riportato un trauma spinale ed uno toracico: è grave ma è rimasto cosciente lungo tutte le operazioni di soccorso. A recuperarlo dal dirupo ci hanno pensato i vigili del fuoco. Dopo le prime cure di emergenza sul posto il ferito è stato poi trasportato al campo sportivo di San Lorenzo dove ad attenderlo c’era l’elicottero del 118. Sono intervenuti anche i soccorritori a bordo di automedica e ambulanza.