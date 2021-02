Piattaforme di trading: ecco le più gettonate tra i principianti

A partire dalla scorsa primavera si è avuto il boom del trading online in Italia, caratterizzato da un forte aumento del numero di clienti. Le piattaforme di investimento digitale sono diventate conosciute anche tra coloro che non hanno molta esperienza con il settore finanziario e che hanno dunque bisogno di strumenti semplici da utilizzare e che garantiscano una gestione agile degli investimenti.

Gli analisti del settore ritengono che la crescita del trading online continuerà anche nel corso del 2021, coinvolgendo un numero sempre maggiore di risparmiatori che vorranno iniziare ad investire parte del loro capitale su diverse asset class. Per sfruttare al massimo le potenzialità degli strumenti finanziari messi a disposizione dei clienti nel nostro paese è utile informarsi sulle migliori piattaforme di trading per principianti, proposte dai broker autorizzati dalla Consob e progettate con un’interfaccia intuitiva.

eToro

Una delle migliori piattaforme di trading online adatte ai principati è quella del broker eToro. Si tratta di uno dei broker più conosciuti nel nostro paese e nel mondo, basti pensare che è riuscito ad attirare oltre 1 milione di clienti in Italia. Questa piattaforma dispone di strumenti di investimento semplici da utilizzare adatti ai principianti, ma anche di strumenti più complessi che consentono di fare una valutazione più approfondita e che sono rivolti agli investitori esperti.

La piattaforma di eToro è apprezzata anche per le commissioni contenute e per la sua peculiare funzione definita CopyTrader, grazie alla quale i clienti meno esperti possono iniziare a seguire i traders più bravi e copiare le loro operazioni finanziarie.

IQ Option

Un’altra piattaforma popolare tra gli investitori alla prime armi è quella del broker IQ Option. Grazie all’interfaccia grafica intuitiva ed alle opzioni semplici da comprendere, anche coloro che non hanno mai fatto in prima persona degli investimenti finanziari potranno mettersi in gioco con il trading online.

Uno dei principali punti di forza di questo broker è il deposito minimo di 10 euro, una cifra davvero irrisoria che elimina di fatto la barriera economica che per molto tempo ha impedito ai risparmiatori di avvicinarsi al trading. Prima di effettuare questo deposito e di iniziare ad investire con denaro reale, i clienti possono anche scegliere di aprire un conto demo per testare la piattaforma e tutte le sue funzionalità, con la possibilità di passare eventualmente al conto reale in pochi minuti.

Plus500

Tra le piattaforme di investimento adatte ai meno esperti va segnalata anche quella di Plus500, un altro broker autorizzato dalla Consob e molto conosciuto in Italia. Su questa piattaforma è possibile gestire investimenti di vario tipo, dal tradizionale forex con le valute fiat agli investimenti con le criptovalute. Molti clienti usano Plus500 per investire con le azioni, ma anche per aprire delle posizioni finanziarie con le materie prime e con altre classi di asset.

Come scegliere la piattaforma di trading più adatta

Per scegliere la piattaforma di trading più adatta alle proprie esigenze è utile mettere a confronto le piattaforme proposte dai principali broker autorizzati, leggendo anche le recensioni dei clienti che le hanno provate. Le piattaforme che sono state descritte in precedenza sono al momento le migliori in Italia, ma tra queste non si può stabilire quale sia la migliore in assoluto, perché il giudizio finale spetterà al cliente che terrà conto delle sue esigenze personali.

Prima di aprire il proprio conto di investimento è fondamentale verificare la presenza dell’autorizzazione della Consob. Solo in questo modo si avrà la certezza che si tratti di una piattaforma sicura e che il capitale depositato sul conto non venga esposto a nessun rischio finanziario, con l’eccezione ovviamente del rischio correlato agli investimenti.