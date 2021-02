Perinaldo. Ultimati i lavori di pulizia del sentiero “San Pancrazio-San Bartolomeo”.

Grazie a uno stanziamento di fondi dell’amministrazione comunale si è resa possibile la pulizia di tutti i sentieri di Perinaldo in modo che i percorsi possano essere pronti per l’estate, quando le famiglie, Covid-19 permettendo, potranno raggiungere il borgo di Cassini per trascorrere giornate all’aria aperta.

I lavori si sono conclusi alla vigilia dell’Ultra Trail (Sut), in programma domenica 21 febbraio. Il percorso ad anello unico, che partirà da Sanremo e giungerà fino a Ospedaletti, Bordighera, Vallebona, Seborga, Perinaldo, Apricale e Bajardo, passerà proprio lungo alcuni dei sentieri appena sistemati.

Gli escursionisti, e tutti coloro che lo desidereranno, potranno perciò passeggiare lungo i bellissimi sentieri di Perinaldo.