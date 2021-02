Paolo Martini, dal calcio alla musica: il dramma dei padri separati nel suo ultimo singolo

Sanremo. Un tema delicato come quello della bigenitorialità e dei padri separati trattato in una canzone con dolcezza e sensibilità. Si intitola “Emozioni potenti” l’ultimo singolo del 19enne cantautore Paolo Martini, alla sua terza esperienza come cantante dopo aver inciso “Irrealizzabile” e “Dimenticare te” che parlavano di altri temi, realizzato con il suo insegnante, il maestro sanremese Dario Daniele.

Paolo Martini, cresciuto a Ceriana, nel recente passato ha fatto parlare di sé come calciatore per essere passato dalla Sanremese alle giovanili del Monaco, e, in seguito, al massimo campionato di San Marino, al Tre Fiori, formazione con la quale conta una convocazione ai preliminari di Champions League e due presenze in Europa League.

Il giovane cantante e sportivo che non ha lasciato il calcio (è tesserato da una squadra di Promozione romagnola, il Nova Feltria, ha realizzato insieme ai suoi amici il video, visibile su youtube, che accompagna il brano sulle alture di Sanremo, a San Romolo.

Paolo Martini tiene, comunque, a precisare che il testo di “Emozioni potenti” non è autobiografico, ha sempre conciliato musica e calcio con la scuola e nella videointervista ci parla anche della sua esperienza della maturità ottenuta lo scorso anno in piena pandemia.