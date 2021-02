Ospedaletti, sopralluogo nella palazzina che ospita la caserma dei carabinieri

Ospedaletti. L’ingegnere Elio Capitanio è stato incaricato dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, l’architetto Massimo Salsi, di progettare le opere necessarie per la messa in sicurezza dello stabile che ospita la caserma dei carabinieri di Ospedaletti, dove lo scorso 3 febbraio si è verificato il crollo di parte di un terrazzo.

Stamane è dunque in corso un sopralluogo per verificare le condizioni in cui versa l’edificio. Oltre alla caserma dei carabinieri, la palazzina ospita anche il comando della Polizia locale, la biblioteca e una palestra.