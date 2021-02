Ospedaletti, da un filantropo lascito testamentario per parrocchia e protezione civile

Ospedaletti. Anche il Comune della Città delle Rose fa parte dell’elenco di beneficiari del lascito di un filantropo. Si chiamava Salvatore Pulvirenti, era nato a Catania nel 1937, residente a Milano, deceduto alla fine di marzo 2019 a Bordighera. All’apertura del suo testamento olografo, il notaio incaricato scopre un elenco di comuni, parrocchie, cliniche, enti pubblici cui va destinata l’eredità formata da denaro, beni mobili ed immobili.

Tra chi beneficia del lascito c’è anche la parrocchia ospedalettese di San Giovanni Battista che eredita un appartamento a Bordighera in via Madonna della Ruota il quale deve essere destinato, seguendo le volontà testamentarie, ad ospitare persone bisognose di cure climatiche. Al Comune di Ospedaletti invece il benefattore Pulvirenti lascia in eredità circa 94.000 euro.

Questi soldi però devono, sempre secondo le disposizioni testamentarie, essere destinati all’acquisto di un mezzo di emergenza per il soccorso di persone. E’ stato deciso quindi di acquistare un mezzo per interventi in zone particolarmente impervie della locale Protezione Civile con destinazione di polisoccorso, ed un mezzo per la Polizia Municipale dotato di defibrillatore ed altri dispositivi per il primo soccorso.