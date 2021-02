Oltre 5milioni di euro per la nuova scuola di Ventimiglia Alta, al via l’iter per realizzarla

Ventimiglia. Al via l’affidamento per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in piazza Funtanin: un plesso in grado di ospitare scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e creare un ambiente più accogliente e sicuro per gli studenti del centro storico di Ventimiglia.

Per la progettazione e la realizzazione del plesso, la base d’asta è stimata in Euro 5.224.000. A predisporre il progetto è stato un pool di tecnici guidati dall’architetto di Bordighera Andrea Folli.

In sede di aggiudicazione della gara d’appalto integrato saranno attentamente valutati l’aspetto estetico definitivo del progetto e l’inserimento paesaggistico.