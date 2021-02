Ok dal Cts, il Festival si fa e l’Ariston espone le date. Atteso il cambio delle luminarie

Sanremo. Il comitato tecnico per la sicurezza approva il protocollo Rai e il Festival al tempo del Covid, appeso al filo dell’emergenza, diventa realtà ancora più concreta. Ne è testimonianza locale il teatro Ariston che scaramanticamente solo ieri ha deciso di esporre le date ufficiali della kermesse 70+1 sotto quella scritta simbolica che da settimane recita: Festival della Canzone Italiana.

A pochi passi in piazza Borea si attende ancora il “pit-stop” alle luminarie natalizie. Quell’albero gigante accompagnato dal pupazzo di neve in formato maxi rischiano di sciogliersi al sole tra non molto. Un accordo per la sostituzione degli elementi natalizi era stato preso con l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi dalla ditta incaricata. In settimana si attende il cambio, si spera in tema più festivaliero.

Intanto, sempre per rimanere in clima da Festival, oggi la Rai ha convocato la tradizionale conferenza stampa di lancio. Appuntamento martedì a venire in collegamento streaming: niente passerella e photocall al casinò, visto i tempi che corrono.