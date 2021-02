NOI4YOU, proseguono le serate del “Laboratorio dell’Autostima” sulla piattaforma online Zoom

Bordighera. Lo “Sportello di Ascolto e Aiuto” contro la violenza NOI4YOU prosegue con le serate dedicate al Laboratorio dell’Autostima sulla piattaforma on-line Zoom. Giovedì la serata verrà condotta dalla Dott.ssa Guendalina Donà (Psicologa – Psicoterapeuta) che parlerà del seguente argomento: Chi siamo? O Come siamo?

«Scopriamo insieme come noi siamo diventati chi siamo, chi pensiamo di essere o chi gli altri pensano che siamo – spiegano gli organizzatori – Siete confusi? Forse. Se ne avrete voglia approfondiremo insieme le curiosità psicologiche riguardanti la nostra identità. Durante la serata, come sempre, sarà possibile approfondire le dinamiche psicologiche sottostanti ai fenomeni trattati dialogando ed interagendo tutti insieme per crescere sempre di più! Vi aspettiamo giovedì 4 febbraio».

Ore 21 tutti collegati online su Zoom. ( qui di seguito il link gratuito per accedere) https://us02web.zoom.us/j/4561226237?pwd=aDhuUE9lR2Fmc1Y0UXp2aG9zbjR1UT09

Meeting ID: 456 122 6237 – Passcode: 322721