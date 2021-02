Monaco. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di Villa Carmelha: il primo edificio in legno che sorgerà nel quartiere La Rousse del Principato di Monaco. Ad annunciarlo, visto che il committente è nientemeno che la Direzione Lavori pubblici di Monaco, è il governo monegasco che hanno commissionato il progetto per aumentare la disponibilità di alloggi a Monaco per i soli residenti permanenti del Principato.

Progettato dagli architetti dell’Atelier VII di Monaco e dallo studio Bellecour Architectes di Parigi, il palazzo sarà alto 47 metri e ospiterà 25 appartamenti di proprietà statale, oltre a sette alloggi sociali: il tutto per una superficie di 4130 metri quadrati ad un costo di circa 22 milioni e mezzo di euro.

Foto 3 di 3





A differenza di molti altri palazzi realizzati a Monaco, la “torre” Carmelha” rispetta al 100% la svolta green del Principato imposta dal principe regnante, Alberto II di Monaco. Il progetto, infatti, prevede l’utilizzo di legno per la struttura portante, le finiture interne delle abitazioni, e per il nucleo interno che, come si legge nella scheda tecnica dello studio Bellecour, sarà composto da «un esoscheletro e da travi, tutti provenienti da legname locale e sostenibile».

Il complesso poggerà su fondamenta in calcestruzzo, sulle quali sorgerà un atrio aperto da cui si accederà alle abitazioni. Sempre nell’atrio sarà presente uno spazio dedicato al ricovero delle biciclette. L’edificio sarà coronato da uno spazio all’aperto allestito da “Terre de Monaco” come orto urbano.

[Rendering progetto: studiobellecour.com]