Mister Lupo dopo la vittoria dell’Imperia a Bra: «Sì, ho vinto la Coppa del Mondo!»

Imperia. «Si ho vinto la Coppa del Mondo, ho vinto la Coppa del Mondo!». Sta diventando virale sui social un video postato da un dirigente dell’Imperia girato al fischio finale della partita disputata al “Madonna dei fiori” di Bra dall’Imperia e vinta dai neroazzurri per 3-1, vittoria che proietta la squadra in zona play off.

Il tecnico dell’Imperia Alessandro Lupo squalificato e a bordo campo lancia un grido di esultanza al quale un addetto ai lavori presente in tribuna (la partita si disputava a porte chiuse) risponde con un provocatorio «Hai vinto la coppa del Mondo?» e Lupo risponde secco con un: «Si ho vinto la Coppa del Mondo, ho vinto la Coppa del Mondo!».