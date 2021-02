Minori affidati al Comune, per sei mesi di ospitalità Ventimiglia stanzia più di 200mila euro

Si tratta di «una spesa obbligatoria per il Comune», si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio con il quale si autorizza «l’assunzione dell’impegno di spesa per garantire la prosecuzione degli interventi conseguenti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie Minorili».

Il servizio, infatti, rientra nelle funzioni di tutela e sostegno nei confronti dei minori che si trovino in grave condizione di disagio e che vengono segnalati dall’Autorità Giudiziaria o affidati al Comune dal Tribunale per i Minorenni. Il Comune ha il compito di individuare preventivamente delle strutture che all’accorrenza siano pronte e disponibili ad accogliere e fissiamo costi.

Altri 54.096,00 euro sono invece destinati a coprire le rette per sei mesi di due strutture che ospitano in totale cinque minori stranieri trovati da soli a Ventimiglia. Quattro si trovano presso la comunità Cooperarci Coop.Soc.Onlus“Ancora Casa” di Celle Ligure, in provincia di Savona (€ 43.276,80) e uno presso “Semplicemente Noi”, comunità “Casa Bea” di Ortovero, sempre nel savonese: in quest’ultimo caso la struttura riceverà 10.819,20 euro.