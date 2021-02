Milan in difficoltà in campionato, a rischio la partecipazione di Ibra al Festival

Sanremo. Il Milan è in difficoltà nel campionato di serie A dopo la terza sconfitta che è costata ai rossoneri il primato in classifica. E’ a rischio perciò anche la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo.

«Quando le cose vanno bene è tutto sostenibile. Quando le cose vanno male, non si può fare nulla. Diventerebbe un po’ difficile sostenere la partecipazione di Ibra se i risultati non dovessero tornare ad essere positivi» – ha dichiarato Mario Ielpo, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, come riporta Milannews.it, parlando dell’ormai prossima partecipazione di Ibrahimovic a tutte le puntate dell’edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 2 al 6 marzo.